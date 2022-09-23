Melis Sezen'den derin yırtmaçlı paylaşım
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, bacak dekolteli fotoğraflarıyla beğeni topladı.
Geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan ve final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, makyajsız ve doğal pozlarıyla gündeme gelmişti.
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Şimdilerde paylaşımlarına devam eden isim, hırkalı pozuyla takipçilerinden beğeni aldı.
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Ünlü oyuncu son olarak siyah kıyafetiyle bahçede verdiği pozla gündem olmuştu.
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Yeşillikler içerisinde çekildiği göbek dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşan isme yorum yağmıştı.
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