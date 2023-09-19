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Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları

Venedik Film Festivali'nde tercih ettiği kıyafetle olay olan ünlü oyuncu Melis Sezen, ''Yaz bitmedi'' diyerek bikini pozlarını paylaştı.

Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları - Resim: 1

Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, sosyal medya pozlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

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Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları - Resim: 2

Son olarak Venedik Film Festivali'nde verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Sezen, bu kez de tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 

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Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları - Resim: 3

Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Sezen, "Yaz bitmedi" notunu düştü.

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Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları - Resim: 4

Sezen'in pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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