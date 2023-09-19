Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları
Venedik Film Festivali'nde tercih ettiği kıyafetle olay olan ünlü oyuncu Melis Sezen, ''Yaz bitmedi'' diyerek bikini pozlarını paylaştı.
Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, sosyal medya pozlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
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Son olarak Venedik Film Festivali'nde verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Sezen, bu kez de tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Sezen, "Yaz bitmedi" notunu düştü.
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Sezen'in pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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