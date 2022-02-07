Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı: Melis'in erkek hali
Sadakatsiz'in Derin'i ve Maske Kimsin Sen'in jürisi Melis Sezen'in erkek kardeşine benzerliği ile olay oldu.
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, sosyal medya paylaşımları baş döndürürken şimdi de erkek kardeşi gündemde.
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Sezen'in erkek kardeşi Polat Sezen, geçtiğimiz ay ödül töreninde ablasını yalnız bırakmamıştı.
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O zaman bile ablasına benzerliği ile konuşulan Polat Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile yine gündeme geldi.
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Polat Sezen sosyal medyada pozlarını paylaşınca önce Melis Sezen'den kalp emojisi geldi.
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