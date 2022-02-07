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  4. Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı: Melis'in erkek hali

Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı: Melis'in erkek hali

Sadakatsiz'in Derin'i ve Maske Kimsin Sen'in jürisi Melis Sezen'in erkek kardeşine benzerliği ile olay oldu.

Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı: Melis'in erkek hali - Resim: 1

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, sosyal medya paylaşımları baş döndürürken şimdi de erkek kardeşi gündemde.

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Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı: Melis'in erkek hali - Resim: 2

Sezen'in erkek kardeşi Polat Sezen, geçtiğimiz ay ödül töreninde ablasını yalnız bırakmamıştı.

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Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı: Melis'in erkek hali - Resim: 3

O zaman bile ablasına benzerliği ile konuşulan Polat Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile yine gündeme geldi.

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Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı: Melis'in erkek hali - Resim: 4

Polat Sezen sosyal medyada pozlarını paylaşınca önce Melis Sezen'den kalp emojisi geldi.

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