Melis Sezen’in kıyafeti Altın Kelebek ödül törenine damga vurdu
47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni dün akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin boy gösterdiği geceye Melis Sezen’in kıyafeti geceye damga vurdu.
Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Törenine katıldı.
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İddialı kıyafeti ve açıklamalarıyla geceye damga vuran Melis Sezen, 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül kazandı.
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Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.
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Mücevherleri dudak uçuklattı
Geceye damga vuranlardan biri 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünün sahibi Melis Sezen oldu.
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