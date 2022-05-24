Melis Sezen'in makyajsız paylaşımına yorum yağdı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini hayat veren Melis Sezen sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini hayat veren Melis Sezen, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu Bali’de almıştı. Tatilde sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Melis Sezen’den şimdi ise makyajsız paylaşım geldi.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.
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Tatil için Bali’ye giden Melis Sezen, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle tatilde de takipçileriyle bağını koparmadı.
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Melis Sezen, son olarak makyajsız bir fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
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