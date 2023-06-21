Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı
Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen, sosyal medyadan paylaştığı dans videosu ile gündemde... Güzel oyuncunun transparan kıyafeti takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen şimdilerde Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşıyor.
1 / 113
Dizideki 'Deva' karakteriyle çok beğenilen Melis Sezen sosyal medyadaki dans videolarıyla da sık sık gündeme geliyor.
2 / 113
Kıvrak danslarıyla çok konuşulan Sezen bu kez karavanda kendinden geçti.
3 / 113
4 / 113