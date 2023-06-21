  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı

Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı

Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen, sosyal medyadan paylaştığı dans videosu ile gündemde... Güzel oyuncunun transparan kıyafeti takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen şimdilerde Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşıyor. 

1 / 113
Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Dizideki 'Deva' karakteriyle çok beğenilen Melis Sezen sosyal medyadaki dans videolarıyla da sık sık gündeme geliyor.

2 / 113
Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Kıvrak danslarıyla çok konuşulan Sezen bu kez karavanda kendinden geçti. 

3 / 113
Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı - Resim: 4
4 / 113