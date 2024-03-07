Melis Sezen'in yeni imajı ezber bozdu, gören dönüp bir daha baktı
Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen kendisiyle özdeşleşen imajını tek kalemde silip attı ve yepyeni bir görünüme kavuşan imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı.
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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşmıştı.
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Şimdilerde kumral saçtan siyah saça geçiş yapan Melis Sezen, yeni imajıyla gündem oldu.
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Kumral saç renginden siyaha geçiş yapan Sezen'in yeni imajı beğeni yağdı. 27 yaşındaki güzel oyuncu aktif kullandığı Instagram hesabında yeni saçlarıyla paylaşımlar yaptı.
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