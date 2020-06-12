Melis Sütşurup'a Mustafa Sandal sorusu
Sosyetik güzel Melis Sütşurup, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sütşurup, yeniden aşk yaşamaya başladığı konuşulan Mustafa Sandal ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Mustafa Sandal ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Melis Sütşurup, önceki gün Nişantaşı'nda aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.
MELİS'İN MUSTAFA SESSİZLİĞİ Melis Sütşurup, yeniden aşk yaşamaya başladığı konuşulan Mustafa Sandal ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Trafiğin açılmasıyla birlikte hızlıca gaza basan Sütşurup, kısa sürede gözlerden kayboldu.