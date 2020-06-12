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  3. 12 Haziran 2020 13:25

Melis Sütşurup'a Mustafa Sandal sorusu

Sosyetik güzel Melis Sütşurup, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sütşurup, yeniden aşk yaşamaya başladığı konuşulan Mustafa Sandal ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Melis Sütşurup'a Mustafa Sandal sorusu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Mustafa Sandal ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Melis Sütşurup, önceki gün Nişantaşı'nda aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

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Melis Sütşurup'a Mustafa Sandal sorusu

Gazetecileri bir anda karşısında gören Sütşurup, şaşkınlığını gizleyemedi.  

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Melis Sütşurup'a Mustafa Sandal sorusu

MELİS'İN MUSTAFA SESSİZLİĞİ Melis Sütşurup, yeniden aşk yaşamaya başladığı konuşulan Mustafa Sandal ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Trafiğin açılmasıyla birlikte hızlıca gaza basan Sütşurup, kısa sürede gözlerden kayboldu.

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Melis Sütşurup'a Mustafa Sandal sorusu

Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Ayrılığın ardından Sandal, verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" demişti.

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