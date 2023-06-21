Melisa Aslı Pamuk sütyensiz pozlarıyla olay oldu
Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabından paylaştığı poz ile beğeni topladı.
FOX TV ekranlarında EGO dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk, dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı.
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Sütyensiz pozlarına binlerce beğeni alan güzel oyuncu yorum üstüne yorum da aldı.
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1991 yılında Hollanda’da doğan Melisa Aslı Pamuk, Türkiye’deki oyunculuk kariyerine 2011 Miss Turkey seçildikten sonra 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisiyle başladı.
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