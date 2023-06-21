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Melisa Aslı Pamuk sütyensiz pozlarıyla olay oldu

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabından paylaştığı poz ile beğeni topladı.

Melisa Aslı Pamuk sütyensiz pozlarıyla olay oldu - Resim: 1

FOX TV ekranlarında EGO dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk, dekolteli pozlarıyla dikkat çekti. 

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Melisa Aslı Pamuk sütyensiz pozlarıyla olay oldu - Resim: 2

 Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

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Melisa Aslı Pamuk sütyensiz pozlarıyla olay oldu - Resim: 3

Sütyensiz pozlarına binlerce beğeni alan güzel oyuncu yorum üstüne yorum da aldı. 

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Melisa Aslı Pamuk sütyensiz pozlarıyla olay oldu - Resim: 4

1991 yılında Hollanda’da doğan Melisa Aslı Pamuk, Türkiye’deki oyunculuk kariyerine 2011 Miss Turkey seçildikten sonra 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisiyle başladı.

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