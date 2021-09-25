Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik açıklaması
Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açtığı kendisinden üç yaş küçük meslektaşı Mustafa Mert Koç, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
İlk kez yan yana görüntülenen aşıkların bir hayli keyifli olduğu görüldü. Muhabirlerle sohbet eden çiftten Mustafa Mert Koç, ilişkileri hakkında, "Süper gidiyor, her şey yolunda" dedi.
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"Nasıl tanıştınız?" sorusunu cevaplayan Mustafa Mert Koç, "Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık dört aydır birlikteyiz" açıklamasını yaptı.
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Şu sıralar projeleriyle ilgilendiğini ifade eden Melisa Aslı Pamuk, "Yeni sezon başladı, onların peşinde koşturuyoruz. Beraberliğimiz çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu.
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Futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan ayrıldıktan sonra yakışıklı oyuncuyla aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, 'evlilik' sorularına, "Daha çok erken" yanıtını verdi.
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