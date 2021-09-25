Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik açıklaması

"Nasıl tanıştınız?" sorusunu cevaplayan Mustafa Mert Koç, "Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık dört aydır birlikteyiz" açıklamasını yaptı.