Melisa Döngel bikinisiyle plajı kasıp kavurdu!
Aşk Mantık İntikam, Sen Çal Kapımı gibi yaz dizilerinin aranan oyuncusu olan Melisa Döngel, tatilde bikinili görüntülendi.
Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Melisa Döngel yazın tadını çıkarmak için Çeşme'ye gitti.
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Kusursuz fiziğini ortaya koyan iddialı bir bikini giyen Melisa Döngel tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra denize giren Melisa Döngel, resmen plaja damgasını vurdu.
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Oyuncu, yanına gelen hayranlarıyla da yakından ilgilendi. Melisa Döngel ardından locasına geçerek arkadaşları ile güneşlenmeye devam etti.
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