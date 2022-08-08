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  4. Melisa Döngel bikinisiyle plajı kasıp kavurdu!

Melisa Döngel bikinisiyle plajı kasıp kavurdu!

Aşk Mantık İntikam, Sen Çal Kapımı gibi yaz dizilerinin aranan oyuncusu olan Melisa Döngel, tatilde bikinili görüntülendi.

Melisa Döngel bikinisiyle plajı kasıp kavurdu! - Resim: 1

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Melisa Döngel yazın tadını çıkarmak için Çeşme'ye gitti.

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Melisa Döngel bikinisiyle plajı kasıp kavurdu! - Resim: 2

Kusursuz fiziğini ortaya koyan iddialı bir bikini giyen Melisa Döngel tüm dikkatleri üzerine çekti. 

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Melisa Döngel bikinisiyle plajı kasıp kavurdu! - Resim: 3

Arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra denize giren Melisa Döngel, resmen plaja damgasını vurdu. 

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Melisa Döngel bikinisiyle plajı kasıp kavurdu! - Resim: 4

Oyuncu, yanına gelen hayranlarıyla da yakından ilgilendi. Melisa Döngel ardından locasına geçerek arkadaşları ile güneşlenmeye devam etti. 

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