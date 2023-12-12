Melisa Döngel estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı
Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Melisa döngel bu defa estetiksiz haliyle gündem oldu.
Ünlü oyuncu Melisa Döngel rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Daha önce yaptığı estetik itiraflarıyla çok konuşulan ünlü isim bu defa eski haliyle gündem oldu.
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Estetiklerini bir bir sıralayan Melisa Döngel "Ben benlikten çıkmışım aslında!" itirafında bulunmuştu.
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Daha önce katıldığı Talu Talks isimli kanala konuşan ünlü isim “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks.” ifadelerini kullanmıştı.
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Melisa Döngel'in eski halini görenler şoke oldu. Ünlü ismin estetiksiz haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl bir değişim', 'Bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıldı.
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