Melisa Döngel: Şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim
Oyuncu Melisa Döngel kurduğu tüm hayallerin teker teker gerçekleştiğini belirtti.
Melisa Döngel Women’s Shine dergisine röportaj verdi.
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İşte oyuncunun sözleri: Ayakları yere basan düşlerim vardır. Kurduğum hayaller tek tek gerçekleşiyor. Bu da bana haz veriyor.
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Her zaman şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim. Daha da mutlu olacağım günler için buradayım.
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Kendi kararlarını sağlıklı bir şekilde vermek, özgürlüktür. Kardeşim Elif hayatımın merkezi, en değerlim.
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