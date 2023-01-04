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  4. Melisa Döngel: Şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim

Melisa Döngel: Şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim

Oyuncu Melisa Döngel kurduğu tüm hayallerin teker teker gerçekleştiğini belirtti.

Melisa Döngel: Şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim - Resim: 1

Melisa Döngel Women’s Shine dergisine röportaj verdi.

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Melisa Döngel: Şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim - Resim: 2

İşte oyuncunun sözleri: Ayakları yere basan düşlerim vardır. Kurduğum hayaller tek tek gerçekleşiyor. Bu da bana haz veriyor.

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Melisa Döngel: Şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim - Resim: 3

Her zaman şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim. Daha da mutlu olacağım günler için buradayım.

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Melisa Döngel: Şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim - Resim: 4

Kendi kararlarını sağlıklı bir şekilde vermek, özgürlüktür. Kardeşim Elif hayatımın merkezi, en değerlim.

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