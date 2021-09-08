Melisa Döngel tatil pozuyla yine olay oldu
Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Döngel, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabından paylaştığı tatil pozuyla büyük beğeni topladı.
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Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı başarılı oyuncu Melisa Döngel, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı bikinili pozuyla büyük beğeni topladı.
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Döngel'in paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum yağdı.
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İşte Melisa Döngel'in o paylaşımı:
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