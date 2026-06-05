Melisa Döngel yaz sezonunu erken açtı: Teknedeki bikinili pozları olay oldu

Kariyeri boyunca 'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz' ve son olarak 'Kirli Sepeti' gibi reyting rekorları kıran dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Döngel, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medyadaki aktifliğiyle de adından söz ettiriyor.