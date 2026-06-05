Melisa Döngel yaz sezonunu erken açtı: Teknedeki bikinili pozları olay oldu
Kirli Sepeti ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerin sevilen oyuncusu Melisa Döngel, tatil sezonunu erken açarak tekne turuna çıktı. Beyaz bikinisiyle verdiği iddialı pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle magazin gündemine oturdu.
Ekranların sevilen yüzü ve son dönemin en dikkat çeken genç kadın oyuncularından Melisa Döngel, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
Haber3com'un derlediği habere göre; yoğun geçen televizyon sezonunun yorgunluğunu atmak için tekne tatiline çıkan başarılı oyuncu, sıcak havaların tadını Ege sularında çıkarıyor.
Kariyeri boyunca 'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz' ve son olarak 'Kirli Sepeti' gibi reyting rekorları kıran dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Döngel, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medyadaki aktifliğiyle de adından söz ettiriyor.
Tatil serüvenini milyonlarca takipçisiyle anbean paylaşan ünlü oyuncu, beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.