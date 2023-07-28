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Melisa Döngel'den teknede tatil pozları

Sergen Yalçın ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Melisa Döngel, tatil pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Melisa Döngel'den teknede tatil pozları - Resim: 1

Şarkıcı Sefo ile ilişkisini bitirdikten sonra adı eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Melisa Döngel'den teknede tatil pozları - Resim: 2

En son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel, Instagram hesabından yeni kareler paylaştı.

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Melisa Döngel'den teknede tatil pozları - Resim: 3

Döngel bir davet için Bozburun’a gitti. Sonra arkadaşlarının da olduğu lüks bir tekneyle denize açıldı.

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Melisa Döngel'den teknede tatil pozları - Resim: 4

Burada pozlar verirken bikinisinin üstüne taktığı inci kolyeyi de çıkarmadı.



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