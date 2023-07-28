Melisa Döngel'den teknede tatil pozları
Sergen Yalçın ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Melisa Döngel, tatil pozlarını sosyal medyadan paylaştı.
Şarkıcı Sefo ile ilişkisini bitirdikten sonra adı eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
1 / 15
En son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel, Instagram hesabından yeni kareler paylaştı.
2 / 15
Döngel bir davet için Bozburun’a gitti. Sonra arkadaşlarının da olduğu lüks bir tekneyle denize açıldı.
3 / 15
Burada pozlar verirken bikinisinin üstüne taktığı inci kolyeyi de çıkarmadı.
4 / 15