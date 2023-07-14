Melisa Döngel'e soruldu: Sergen Yalçın'la aşk mı yaşıyor?
Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel'in Sergen Yalçın'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Önceki gün Bebek'te bir erkek arkadaşı ile görüntülenen Melisa Döngel'e o soru soruldu.
Sefo ile bir dargın bir barışık aşk yürüten güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde ilişkisine son vermişti. Aşk haberlerinin basında yer almasının ardından Sefo, sosyal medya hesabından kusma emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.
Şarkıcı Sefo ile ayrılığı çok konuşulan oyuncu Melisa Döngel önceki gün Bebek'te bir erkek arkadaşı ile görüntülendi. Birlikte yemek yedikten sonra taksi bekleyen oyuncu, giyim tarzı ile dikkat çekti.
Melisa Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Döngel'in ünlü teknik adamla ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu. İddiaların basına yansımasından sonra ise Döngel'in eski sevgilisi Sefo, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı. Oyuncu muhabirlerin konuyla ilgili sorularını duymamazlıktan gelerek yoluna devam etti.