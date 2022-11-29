Melisa Döngel'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Sen Çal Kapımı, Bizim Hikaye, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarla şöhreti yakalayan güzel oyuncu Melisa Döngel'in yıllar önceki hali ortaya çıktı.
En son Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan Melisa Döngel, eski haliyle şaşırttı. Döngel'in estetiksiz haline yorum yağdı.
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Osman Yağmurdereli'den oyunculuk eğitimi alan Melisa Döngel, ilk olarak Arka Sokaklar dizisinde kamera karşısına geçmişti.
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Sonrasında Hangimiz Sevmedik dizisinde 'Sevtap' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.
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Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melisa Döngel'in yıllar önceki görüntüsü şoke etti.
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