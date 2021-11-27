Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile aşk iddialarına cevap verdi

"PANİK YOK"

Hakkında çıkan aşk iddalarına Berlin'den yanıt veren Melisa Şenolsun, " arkadaşlar panik yok! Kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya" diyerek söylentilere espirili bir şekilde isyan etti.