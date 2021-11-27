Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile aşk iddialarına cevap verdi
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana gelen Melisa Şenolsun'un kendisi gibi oyuncu Ekin Mert Daymaz'la yeni bir aşka yelken açtığı iddialarına cevap verdi.
İşletmeci Umut Evirgen'le ilişkilerini sonlandıran oyuncu Melisa Şenolsun'un adı oyuncu Ekin Mert Daymaz ile anılmaya başladı.
1 / 3
Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz aşkının bir ay önce başladığına ve bir mekan çıkışı birlikte görüldüğüne dair çıkan söylentilere güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan beklenen yanıt geldi.
2 / 3
"PANİK YOK"
Hakkında çıkan aşk iddalarına Berlin'den yanıt veren Melisa Şenolsun, " arkadaşlar panik yok! Kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya" diyerek söylentilere espirili bir şekilde isyan etti.
3 / 3