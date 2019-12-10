Melisa Şenolsun'dan küvet pozu
Atiye dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Melisa Şenolsun, kıyafetiyle küvete girip poz verdi. Genç oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden tam not aldı.
Cesur dekolteli elbisesiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen güzel oyuncu Melisa Şenolsun, küvet pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı.
Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle gündeme gelen Melisa Şenolsun, dekolteli kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü.
Şenolsun'un bazı takipçileri kıyafete hayran kalırken bazıları da fazla açık bularak eleştirdi.