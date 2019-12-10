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  3. 10 Aralık 2019 11:03

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu

Atiye dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Melisa Şenolsun, kıyafetiyle küvete girip poz verdi. Genç oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden tam not aldı.

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu

Cesur dekolteli elbisesiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen güzel oyuncu Melisa Şenolsun, küvet pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı.

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Melisa Şenolsun'dan küvet pozu

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle gündeme gelen Melisa Şenolsun, dekolteli kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü.

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Melisa Şenolsun'dan küvet pozu

Şenolsun'un bazı takipçileri kıyafete hayran kalırken bazıları da fazla açık bularak eleştirdi.

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Melisa Şenolsun'dan küvet pozu

KÜVETTE POZ VERDİ

Melisa Şenolsun bu sefer de küvette poz verdi. Muhsin Akgün'e poz veren Melisa Şenolsun, küvete girerek birden fazla poz verdi.

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