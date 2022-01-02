Melisa Şenolsun'un büstiyerli fotoğraflarına beğeni yağdı

AŞK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Melisa Şenolsun özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyunculardan. Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ve konuşulan oyuncunun adı son günlerde meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile anılmaya başlamıştı.