Melisa Şenolsun'un dekoltesi geceye damga vurdu
Netflix'te yayınlanacak Atiye dizisinin oyuncularından Melisa Şenolsun, Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne katıldığı kıyafetle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Melisa Şenolsun öyle iddialı ve öyle cesur bir seçim yaptı ki, hayranları bakmaya doyamadı… Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne katılan oyuncu, güzelliği ile birçok kişiyi geride bıraktı.
Gecenin en çok konuşulan isimlerinden olan Melisa Şenolsun, derin bacak ve yanlardan açık kıyafetiyle adeta olay yaptı. Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Şenolsun, hayranlarını da adeta mest etti.