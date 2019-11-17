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  3. 17 Kasım 2019 10:57

Melisa Şenolsun'un dekoltesi geceye damga vurdu

Netflix'te yayınlanacak Atiye dizisinin oyuncularından Melisa Şenolsun, Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne katıldığı kıyafetle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Melisa Şenolsun'un dekoltesi geceye damga vurdu

Melisa Şenolsun öyle iddialı ve öyle cesur bir seçim yaptı ki, hayranları bakmaya doyamadı… Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne katılan oyuncu, güzelliği ile birçok kişiyi geride bıraktı.

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Melisa Şenolsun'un dekoltesi geceye damga vurdu

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden olan Melisa Şenolsun, derin bacak ve yanlardan açık kıyafetiyle adeta olay yaptı. Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Şenolsun, hayranlarını da adeta mest etti.

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Melisa Şenolsun'un dekoltesi geceye damga vurdu

Ünlü oyuncunun seksi pozlarına kalp bırakan hayranları, iltifat yağdırdı.

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Melisa Şenolsun'un dekoltesi geceye damga vurdu

Ancak bazı hayranları elbiseyi çok fazla iddialı buldu. Hatta bu kıyafet ile geceye katıldığı için de bazı kişilerde ciddi eleştiriler aldı.

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