Melisa Şenolsun'un yeni sevgilisi ortaya çıktı
Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Melisa Şenolsun, kısa süre önce işletmeci Umut Evirgen'den ayrılmıştı. Güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
İşletmeci Umut Evirgen'le evliliğin eşiğinden dönen Melisa Şenolsun'un, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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YAPIMCISIYLA BİRLİKTE
25 yaşındaki oyuncunun, başrolünde yer aldığı, dijital platformda yayınlanan 'Atiye' dizisinin ve Masumlar Apartmanı'nın yapımcısı Onur Güvenatam'la sevgili olduğu öğrenildi.
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İlişkilerini herkesten gizleyen ikili, İstanbul'da gazetecilerin uğramadığı mekanlara gidiyor. Şenolsun'un, son olarak Güvenatam'ın dizisi 'Masumlar Apartmanına' katılması ise aşk söylentilerini kuvvetlendirdi.
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SERENAY'DAN UMUT EVİRGEN AÇIKLAMASI
Öte yandan Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, magazin muhabirlerinin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında konuyla ilgili açıklama yapmıştı.
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