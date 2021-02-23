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  3. 23 Şubat 2021 13:25

Meltem Miraloğlu o haberleri bu fotoğrafla yalanladı

"Hayat Devam Ediyor" adlı dizide canlandırdığı 'çocuk gelin' rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında ABD'ye yerleşmiş, kısa bir süre sonra da burada tanıştığı 82 yaşındaki Patrick ile nikah masasına oturmuştu.

Meltem Miraloğlu o haberleri bu fotoğrafla yalanladı

"Hayat Devam Ediyor" adlı dizide canlandırdığı 'çocuk gelin' rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında ABD'ye yerleşmiş, kısa bir süre sonra da burada tanıştığı 82 yaşındaki Patrick ile nikah masasına oturmuştu.

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Meltem Miraloğlu o haberleri bu fotoğrafla yalanladı

EVDEN ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalıyla evlenerek bir anda gündeme bomba gibi düşen ve haftalarca konuşulan Meltem Miraloğlu, hakkındaki son iddialarla yeniden araştırılmaya başlandı.

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Meltem Miraloğlu o haberleri bu fotoğrafla yalanladı

Her paylaşımıyla konuşulan Miraloğlu hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Meltem Miraloğlu o haberleri bu fotoğrafla yalanladı

PSİKOLOĞUYLA MI AŞK YAŞIYOR?
Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

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