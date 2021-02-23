Meltem Miraloğlu o haberleri bu fotoğrafla yalanladı
"Hayat Devam Ediyor" adlı dizide canlandırdığı 'çocuk gelin' rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında ABD'ye yerleşmiş, kısa bir süre sonra da burada tanıştığı 82 yaşındaki Patrick ile nikah masasına oturmuştu.
"Hayat Devam Ediyor" adlı dizide canlandırdığı 'çocuk gelin' rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında ABD'ye yerleşmiş, kısa bir süre sonra da burada tanıştığı 82 yaşındaki Patrick ile nikah masasına oturmuştu.
EVDEN ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalıyla evlenerek bir anda gündeme bomba gibi düşen ve haftalarca konuşulan Meltem Miraloğlu, hakkındaki son iddialarla yeniden araştırılmaya başlandı.