Meltem Miraloğlu hakkında korkunç iddia! 82'lik eşi tarafından darp edildi
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu ayrıca Hollywood'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi tarafından darp edildiği ortaya çıktı.
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddialar ortaya attı. Akay, Miraloğlu'nun hamile olduğunu ve oyuncu olmak için Hollywood'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi tarafından darp edildiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu hakkındaki son dakika gelişmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayat ismi ile "Çocuk Gelin" karakterini canlandırdığı "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu.
Onur Akay, şimdi de ünlü oyuncunun hamile olduğunu ve oyuncu olmak için Hollywood'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiğini duyurdu.
HORTUMLA DARBETTİ
Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında, "Amerika'nın Illinois eyaleti yine Meltem Miraloğlu dedikoduları ile çalkalanıyor. Bu sefer Meltem'in, 82 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği ve hamile olduğu konuşuluyor. Bana ulaşan görgü tanıkları, olayın 8 gün önce geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde olduğunu söyledi.