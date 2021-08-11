Meltem Miraloğlu hakkında korkunç iddia! 82'lik eşi tarafından darp edildi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddialar ortaya attı. Akay, Miraloğlu'nun hamile olduğunu ve oyuncu olmak için Hollywood'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi tarafından darp edildiğini duyurdu.