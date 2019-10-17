Meltem Miraloğlu tüp bebek yapacak
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu Meltem Miraloğlu, tüp bebek tedavisine başladı.
'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kanal D ekranlarında yayınlan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alana habere göre, Meltem Miroğlu eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı.