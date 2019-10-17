  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ekim 2019 15:12

Meltem Miraloğlu tüp bebek yapacak

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu Meltem Miraloğlu, tüp bebek tedavisine başladı.

Meltem Miraloğlu tüp bebek yapacak

'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

1/ 10
Meltem Miraloğlu tüp bebek yapacak

Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2/ 10
Meltem Miraloğlu tüp bebek yapacak

Kanal D ekranlarında yayınlan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alana habere göre, Meltem Miroğlu eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı.

3/ 10
Meltem Miraloğlu tüp bebek yapacak

Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM