Meltem Miraloğlu'ndan şoke eden iddialar: ''Beni PKK kampına götürdüler''

Miraloğlu, ABD’de medya maskesi altında suç işlendiğini ileri sürdü. Basın aracılığıyla kırmızı bayraklı suçların örgütlü bir şekilde kapatıldığını söyleyen oyuncu, bu yapıların kendisini hedef aldığını ifade etti. Açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütlenerek kırmızı bayraklı suçlar işleyen, bu suçları da basın adı altında kapatmaya çalışan bir grup tarafından hedef alındım. Bu kişiler tüm dünyada haberlerimi kullanarak suç işledi” ifadelerini kullandı.