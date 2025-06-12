Meltem Miraloğlu'ndan şoke eden iddialar: ''Beni PKK kampına götürdüler''
Yıllar önce Hayat Devam Ediyor adlı dizide canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle olay olan ve Meltem Miraloğlu’nun bu sefer de sosyal medyadan yaptığı "Beni PKK kampına götürdüler" iddiasıyla gündemde...
“Hayat Devam Ediyor” dizisiyle Türkiye’de tanınan ve ardından kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medyada yayınlanan bir video ile tekrar gündeme geldi.
Türkiye'de dizi teklifleri alamadığı için ABD'ye yerleşen ve 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenen Miraloğlu, daha sonra çeşitli iddialarla adından söz ettirmişti.
Grady'nin vefatının ardından yeniden evlenen ve bu kez de kendisinden 40 yaş büyük biriyle nikah masasına oturduğu öğrenilen oyuncu, son videosunda oldukça çarpıcı iddialar ortaya attı.
Miraloğlu, ABD’de medya maskesi altında suç işlendiğini ileri sürdü. Basın aracılığıyla kırmızı bayraklı suçların örgütlü bir şekilde kapatıldığını söyleyen oyuncu, bu yapıların kendisini hedef aldığını ifade etti. Açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütlenerek kırmızı bayraklı suçlar işleyen, bu suçları da basın adı altında kapatmaya çalışan bir grup tarafından hedef alındım. Bu kişiler tüm dünyada haberlerimi kullanarak suç işledi” ifadelerini kullandı.