Memati'nin kardeşi de oyuncu çıktı!
Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nde "Memati" karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun'un kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.
Bir dönem tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen dizi Kurtlar Vadisi'nde Memati karakteriyle tanınsa da pek çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Gürkan Uygun'un kardeşi de meğer kendisi gibi oyuncuymuş.
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47 yaşındaki oyucunun 39 yaşındaki kardeşi Volkan Uygun'un kim olduğunu ve iki kardeşin birbiriyle olan benzerliğini görenler ise bir hayli şaşkın.
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Kurtlar Vadisi: Gladio'da yapım asistanı, Çanakkale Yolun Sonu sinema filmi yapım ekibinde görev alan Volkan Uygun, efsane dizide Memati'nin gençliğini canlandırdı.
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Volkan Uygun en son Söz dizisinde Kibar yani Üstçavuş Cevdet Aydın karakterine can vermiştir.
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