Menajerimi Ara dizisinde bir ayrılık daha

"BAŞKA HİKAYELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Canan Ergüder'le birlikte diziye veda eden Serhat Teoman, Instagram hesabından setteki son gününde çekilen kareleri paylaşarak "Evren hikayelerden oluşmuştur, atomlardan değil. Anlatması en güzel hikayelerdendi benim için. Böylesine zor zamanlarda Menajerimi Ara'ya elini, emeğini, sesini, nefesini büyük bir özveri ve sevgiyle koyan tüm yapım ve çekim ekibine, birlikte oynamaktan gurur duyduğum tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerim ve sevgilerimle! Başka hikayelerde buluşmak üzere" dedi.