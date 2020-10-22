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  3. 22 Ekim 2020 13:15

Menajerimi Ara dizisinin Peride'sinden cesur poz!

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.

Menajerimi Ara dizisinin Peride'sinden cesur poz!

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Peride Şener rolünü oynayan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, diğer başrol oyuncuları Canan Ergüder, Barış Falay ve Fatih Artman, ALEM dergisine kapak oldu.

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Menajerimi Ara dizisinin Peride'sinden cesur poz!

64 yaşındaki Şamlıoğlu'nun derin yaka ve bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Cesur pozunu "Keyifli bir çekimdi" notuyla Instagram hesabından paylaşan usta isme yorum ve beğeni yağdı.

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Menajerimi Ara dizisinin Peride'sinden cesur poz!

Deniz Çakır, Gülse Birsel, Serra Yılmaz ve Zerrin Tekindor, meslektaşlarının bacak dekolteli pozuna övgü dolu yorumlar yaptı.

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Menajerimi Ara dizisinin Peride'sinden cesur poz!

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