Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı
Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle beğeni toplayan Ahsen Eroğlu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu, özel hayatı hakkında konuştu.
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Geçtiğimiz aylarda final yapan dizide Deniz Can Aktaş ile yakaladığı uyumla dikkat çeken Ahsen Eroğlu, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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"AŞKA ZAMANIM YOK"
Snob Magazin'in haberine göre, 26 yaşındaki Eroğlu, "Aşka zamanım yok. Kendimi işime ve sanata adamış durumdayım.
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Benim önceliğim kariyerim. Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir işi yapıyorum. Yine de bu işler kader kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.
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