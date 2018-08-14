Mert Alaş'ın İbiza'daki çılgın partisinden olay görüntüler
Moda fotoğrafçılığı denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mert Alaş, dün İbiza'da verdiği partiyle gündeme oturdu. Ünlülerin akın ettiği geceye herkes metal kıyafetlerle katıldı!
Sözcü gazetesinden Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre dünyaca ünlü isimlerin fotoğraflarını çeken, her biriyle yakın ilişkiler içinde olan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, dün Ibiza’da ilginç bir partiye ev sahipliği yaptı.
‘Metalmania – Metal çılgınlığı’ adını verdiği parti tamamen metal dekorlardan oluşuyordu ve gelen konuklar da sadece metal kıyafetler giymişti.
Günler öncesinden tanıtımını yaptığı, ‘Çok yakında’ diyerek paylaşımlarda bulunan Mert Alaş’ın partisine, Irina Shayk ve Paris Hilton dışında moda dünyasının önemli isimleri de katıldı.