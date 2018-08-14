Mert Alaş'ın İbiza'daki çılgın partisinden olay görüntüler

Sözcü gazetesinden Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre dünyaca ünlü isimlerin fotoğraflarını çeken, her biriyle yakın ilişkiler içinde olan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, dün Ibiza’da ilginç bir partiye ev sahipliği yaptı.



