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  3. 14 Ağustos 2018 17:48

Mert Alaş'ın İbiza'daki çılgın partisinden olay görüntüler

Moda fotoğrafçılığı denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mert Alaş, dün İbiza'da verdiği partiyle gündeme oturdu. Ünlülerin akın ettiği geceye herkes metal kıyafetlerle katıldı!

Mert Alaş'ın İbiza'daki çılgın partisinden olay görüntüler

Sözcü gazetesinden Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre dünyaca ünlü isimlerin fotoğraflarını çeken, her biriyle yakın ilişkiler içinde olan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, dün Ibiza’da ilginç bir partiye ev sahipliği yaptı.

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Mert Alaş'ın İbiza'daki çılgın partisinden olay görüntüler

‘Metalmania – Metal çılgınlığı’ adını verdiği parti tamamen metal dekorlardan oluşuyordu ve gelen konuklar da sadece metal kıyafetler giymişti.

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Mert Alaş'ın İbiza'daki çılgın partisinden olay görüntüler

Günler öncesinden tanıtımını yaptığı, ‘Çok yakında’ diyerek paylaşımlarda bulunan Mert Alaş’ın partisine, Irina Shayk ve Paris Hilton dışında moda dünyasının önemli isimleri de katıldı.

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Mert Alaş'ın İbiza'daki çılgın partisinden olay görüntüler

Partide kıyafetlerin sınırı yoktu. Daha çok gladyatör kostümlerinin tercih edildiği geceye, modellerin giydiği seksi kıyafetler damgasını vurdu.

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