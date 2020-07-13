Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu denizde aşka geldi!

Uzun bir süredir aşk yaşayan 22 yaşında Afra Saraçoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan 27 yaşındaki sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, Muğla'da mavi tura çıktı. Haftalık kiralama ücreti 46 bin 600 TL olan lüks gulet kiralayan ikili, denizde aşka geldi.