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  3. 05 Eylül 2020 21:30

Merve Bayraktar eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti!

Sosyal medya hesabından "Kendi yatağımda aldatıldım" diye isyan eden Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti. Tatile giden çift mutluluk pozu verdi!

Merve Bayraktar eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti!

Merve Bayraktar sosyal medya hesabından eşi Ufuk Bayraktar tarafından aldatıldığını iddia etmiş ve eşi ile başka bir kadının samimi konuşmalarını ifşa etmişti. 

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Merve Bayraktar eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti!

Eşini asla affetmeyeceğini söyleyen Merve Bayraktar boşanma davası açacağını da belirtmişti. Ufuk Bayraktar ise pişman olduğunu söyleyip, eşinin kendisini affetmesini istemişti.

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Merve Bayraktar eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti!

TATİLE ÇIKTILAR Aradan geçen zamanın ardından ikili buzları eritti. Eşi ve çocuklarıyla tatile giden Ufuk Bayraktar sosyal medya hesabından mutluluk pozlarını yayınladı. Bayraktar kötü yorumların önüne geçmek için de fotoğrafları yoruma kapadı.

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Merve Bayraktar eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti!

Ufuk Bayraktar, Instagram hesabından eşi Merve Bayraktar ile olan fotoğrafını, "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla yayınlamıştı.   

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