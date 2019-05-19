Merve Boloğur'a ''müstehcen görüntülerini yayarım'' tehdidi
Uzun süredir ekrandan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boloğlur'un cep telefonuna tehdit mesajı gönderildi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.
'ELİMDE FOTOĞRAFLARIN VAR'
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.
Boluğur'u, "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" diyerek tehdit eden kişi, ünlü oyuncudan para istedi. Mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi.