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  3. 19 Mayıs 2019 13:01

Merve Boloğur'a ''müstehcen görüntülerini yayarım'' tehdidi

Uzun süredir ekrandan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boloğlur'un cep telefonuna tehdit mesajı gönderildi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.

Merve Boloğur'a ''müstehcen görüntülerini yayarım'' tehdidi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.

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Merve Boloğur'a ''müstehcen görüntülerini yayarım'' tehdidi

'ELİMDE FOTOĞRAFLARIN VAR'
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.

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Merve Boloğur'a ''müstehcen görüntülerini yayarım'' tehdidi

Boluğur'u, "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" diyerek tehdit eden kişi, ünlü oyuncudan para istedi. Mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi.

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Merve Boloğur'a ''müstehcen görüntülerini yayarım'' tehdidi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Merve Boluğur, kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu. Yarım saat savcıyla görüşen ünlü oyuncu, şantaj olayını anlattı.Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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