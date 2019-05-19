Merve Boloğur'a ''müstehcen görüntülerini yayarım'' tehdidi

'ELİMDE FOTOĞRAFLARIN VAR'

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.