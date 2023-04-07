Merve Boluğur anne olmak istiyor
Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ilginç halleri, paylaşımları sık sık gündeme gelirken şimdi ise Merve Boluğur anne olmak istediğini vurguladı.
2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu.
Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü. 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım'da tek celsede boşanan çift, ayrılıktan bir ay sonra Galataport’daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı. Mekanın çıkış kapısına yönelen Boluğur ile Aydın, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
Aydın’ın aracıyla oradan uzaklaşan çift, Nişantaşı’nda başka bir yere geçmişti. İkili, sonraki günlerde de birlikte görüntülenmişti. Ünlü çiftin sık sık birlikte görüntülenmesi, akıllara 'aşk yeniden mi?' sorularını getirmişti.
Ancak magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Mert Aydın, geçtiğimiz ay katıldığı bir lansmanda Merve Boluğur ile ilgili sorulan, "Yeniden bir araya gelir misiniz?" sorusu üzerine şu yanıtı vermişti: