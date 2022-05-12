Merve Boluğur bu sefer abarttı: Hırkasının önünü açıp sütyeniyle poz verdi
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla gündeme gelmeye dfevam ediyor.
Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi başarılı dizilerde rol alan Merve Boluğur son zamanlarda oyunculuğundan çok dikkat çeken Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
1 / 60
Kombinleri ve pozlarıyla takipçilerini her defasında şaşırtan Merve Boluğur bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
2 / 60
MERVE BOLUĞUR'DAN SÜTYENLİ PAYLAŞIM
34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde mini elbiseli pozuyla adeta Instagram'ı sallamıştı.
3 / 60
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Boluğur bu defa hırkasının önünü açtı ve sütyeniyle poz verdi.
4 / 60