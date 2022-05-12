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  4. Merve Boluğur bu sefer abarttı: Hırkasının önünü açıp sütyeniyle poz verdi

Merve Boluğur bu sefer abarttı: Hırkasının önünü açıp sütyeniyle poz verdi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla gündeme gelmeye dfevam ediyor.

Merve Boluğur bu sefer abarttı: Hırkasının önünü açıp sütyeniyle poz verdi - Resim: 1

Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi başarılı dizilerde rol alan Merve Boluğur son zamanlarda oyunculuğundan çok dikkat çeken Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Merve Boluğur bu sefer abarttı: Hırkasının önünü açıp sütyeniyle poz verdi - Resim: 2

Kombinleri ve pozlarıyla takipçilerini her defasında şaşırtan Merve Boluğur bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

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Merve Boluğur bu sefer abarttı: Hırkasının önünü açıp sütyeniyle poz verdi - Resim: 3

MERVE BOLUĞUR'DAN SÜTYENLİ PAYLAŞIM
34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde mini elbiseli pozuyla adeta Instagram'ı sallamıştı.

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Merve Boluğur bu sefer abarttı: Hırkasının önünü açıp sütyeniyle poz verdi - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Boluğur bu defa hırkasının önünü açtı ve sütyeniyle poz verdi.

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