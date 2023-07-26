Merve Boluğur da pembelerini giyip Barbie oldu...
Vizyona giren Barbie filmi ile birlikte ünlüler arasında başlayan "Barbie" akımına güzel oyuncu Merve Boluğur da katıldı. Merve Boluğur pembe kıyafetleriyle sosyal medyaya damgasını vurdu.
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşirken ünlüler de pembe kıyafetlerini giyip kameralar karşısına geçerek kendilerini Barbie'ye benzetmeye devam ediyor. Akıma son katılan isim ise attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan Merve Boluğur oldu.
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Pembe renkteki kıyafetlerini giyerek çeşitli pozlar veren oyuncu dekolteli seçimleriyle dikkat çekti.
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Merve Boluğur bir paylaşımında pencere detaylı elbise giydi ancak belden aşağısını da eliyle kapatarak frikikleri önlemek istedi.
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