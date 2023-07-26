Merve Boluğur da pembelerini giyip Barbie oldu...

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşirken ünlüler de pembe kıyafetlerini giyip kameralar karşısına geçerek kendilerini Barbie'ye benzetmeye devam ediyor. Akıma son katılan isim ise attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan Merve Boluğur oldu.