Merve Boluğur dekoltesiyle olay oldu
Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı önceki gün İstinyePark çıkışı görüntülendi. Oyuncu aşkla ilgili sorulara yanıt verdi. Merve Boluğur’un spor tarzı da dikkat çekti.
Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı ile görüntülendi. Boluğur özel hayatıyla ilgili sorular sorulunca şu cevabı verdi...
Özel hayatımı anlatmam. Çünkü özel. Bu işi yapıyorum diye her şeyimi gözler önüne serecek değilim. Bazı şeyleri Instagram’da yazıyorum, bu yeterli.
Boluğur, Instagram’da neler mi yazıyor? İşte esprili birkaç paylaşım: Beni hak etmek kolay değil.Taş bebeğe benziyorum.Tablo gibiyim.