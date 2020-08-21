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  3. 21 Ağustos 2020 13:20

Merve Boluğur dekoltesiyle olay oldu

Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı önceki gün İstinyePark çıkışı görüntülendi. Oyuncu aşkla ilgili sorulara yanıt verdi. Merve Boluğur’un spor tarzı da dikkat çekti.

Merve Boluğur dekoltesiyle olay oldu

Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı ile görüntülendi. Boluğur özel hayatıyla ilgili sorular sorulunca şu cevabı verdi...

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Merve Boluğur dekoltesiyle olay oldu

Özel hayatımı anlatmam. Çünkü özel. Bu işi yapıyorum diye her şeyimi gözler önüne serecek değilim. Bazı şeyleri Instagram’da yazıyorum, bu yeterli.

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Merve Boluğur dekoltesiyle olay oldu

Boluğur, Instagram’da neler mi yazıyor? İşte esprili birkaç paylaşım: Beni hak etmek kolay değil.Taş bebeğe benziyorum.Tablo gibiyim.

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Merve Boluğur dekoltesiyle olay oldu

Kusursuzum, Kız Kulesi’ni üzerime yaptım. En güzel kitap ayracıyım. Bayram şekeri gibiyim. Güzelliğimin zekatını verdim. Üzümlü bir kekim.

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