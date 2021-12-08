Merve Boluğur doğal hali ile sosyal medyayı salladı
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra özel hayatında ve kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur (34), son dönemde paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
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Boluğur, son olarak doğal haliyle verdiği pozu yayınladı. Makyajsız objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Canım kendim..." ifadelerini kullandı.
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Instagram hesabında 3,6 milyon takipçisi bulunan ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan 34 yaşındaki Merve Boluğur'a beğeni yağdı.
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Geçtiğimiz günlerde Acunn.com'dan Şebnem Ber'e röportaj veren Boluğur, hakkında merak edilen soruları yanıtlarken, en büyük pişmanlığını ve formunun sırrını da anlatmıştı.
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