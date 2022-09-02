  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Merve Boluğur evleniyor: Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'a evet dedi!

Merve Boluğur evleniyor: Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'a evet dedi!

Oyuncu Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifini kabul etti.

Merve Boluğur evleniyor: Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'a evet dedi! - Resim: 1

Merve Boluğur bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etti.

1 / 6
Merve Boluğur evleniyor: Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'a evet dedi! - Resim: 2

2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, sevgilisinden evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaştı.

2 / 6
Merve Boluğur evleniyor: Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'a evet dedi! - Resim: 3

Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.

3 / 6
Merve Boluğur evleniyor: Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'a evet dedi! - Resim: 4

MERT AYDIN KİMDİR?

6 Mart 1987, İstanbul'da doğan Mert Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başladı.

4 / 6