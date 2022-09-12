Merve Boluğur evleniyor! Nikah tarihi belli oldu
Ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir aşk yaşadığı DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Oyunculuğun ardından şarkıcılığı da el atan Merve Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Bir süredir Mert Aydın ile aşk yaşayan Boluğur, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
İlişkilerini göz önünde yaşayan çiçeğini burnunda çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı.
2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan ve mutluluğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Boluğur, "I said yes kocam" notunu düşmüştü.
Boluğur ve Aydın çiftinin 2 Ekim’de evleneceği belirtildi. İkilinin ayrıca İstanbul’daki bir yalıda nikah masasına oturacağı kaydedildi.
Bir süre önce DJ Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açan Boluğur, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile olan pozunu sosyal medya hesabından yayınlayarak, mutluluklarını sergilemişti.