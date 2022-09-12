Merve Boluğur evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Boluğur ve Aydın çiftinin 2 Ekim’de evleneceği belirtildi. İkilinin ayrıca İstanbul’daki bir yalıda nikah masasına oturacağı kaydedildi.

Bir süre önce DJ Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açan Boluğur, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile olan pozunu sosyal medya hesabından yayınlayarak, mutluluklarını sergilemişti.