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  4. Merve Boluğur Mert Aydın'a böyle seslendi: Erkek gibi erkek kocam

Merve Boluğur Mert Aydın'a böyle seslendi: Erkek gibi erkek kocam

Ünlü şarkıcı Merve Boluğur 'kocam' diye hitap ettiği sevgilisi Mert Aydın ile sosyal medyadan yazışmaya devam ediyor.

Merve Boluğur Mert Aydın'a böyle seslendi: Erkek gibi erkek kocam - Resim: 1

Mert Aydın, Merve Boluğur'lu paylaşımının altına Kenan Doğulu’nun “Gelinim” şarkısının şu sözlerini yazdı: “Gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem.”

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Merve Boluğur Mert Aydın'a böyle seslendi: Erkek gibi erkek kocam - Resim: 2

Merve Boluğur ise şöyle yanıt verdi: “Erkek gibi erkek kocam.”

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Merve Boluğur Mert Aydın'a böyle seslendi: Erkek gibi erkek kocam - Resim: 3

'MÜCEVHER ALMAYA GİDİYORUZ'

Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu

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Merve Boluğur Mert Aydın'a böyle seslendi: Erkek gibi erkek kocam - Resim: 4

Ayrıca ünlü çift önceki gün TikTok'tan canlı yayın açıp mücevher almaya gittiklerini açıklamıştı.

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