Merve Boluğur Mert Aydın'a böyle seslendi: Erkek gibi erkek kocam
Ünlü şarkıcı Merve Boluğur 'kocam' diye hitap ettiği sevgilisi Mert Aydın ile sosyal medyadan yazışmaya devam ediyor.
Mert Aydın, Merve Boluğur'lu paylaşımının altına Kenan Doğulu’nun “Gelinim” şarkısının şu sözlerini yazdı: “Gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem.”
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Merve Boluğur ise şöyle yanıt verdi: “Erkek gibi erkek kocam.”
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'MÜCEVHER ALMAYA GİDİYORUZ'
Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu
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Ayrıca ünlü çift önceki gün TikTok'tan canlı yayın açıp mücevher almaya gittiklerini açıklamıştı.
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