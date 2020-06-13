Merve Boluğur: O dönemlerde aklı başka yerlerde olan bir kızdım
Oyuncu Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeniden okula başladığı için heyecanlı olduğunu söyleyen Boluğur, "Okul hayatımda çok başarılı bir kız değildim, aklı başka yerlerde olan bir kızdım." dedi
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Karantina zamanlarında çok zorluk çektiğini belirten Merve Boluğur, "Gerçekten çok zor zamanlardı, hiç kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Gelecek ile ilgili kararlarım açısından çok verimliydi. Üniversiteye tekrar başladım. Hobiler edindim kendime o anlamda çok verimliydi. " dedi. (Fotoğraf Habertürk'ten alınmıştır.)
Yeniden okula başladığı için heyecanlı olduğunu söyleyen Boluğur, "Okul hayatımda çok başarılı bir kız değildim, aklı başka yerlerde olan bir kızdım. Şimdi bakıyorum odaklanınca çözebiliyormuşum soruları onu farkettim." şeklinde konuştu.
Gazetecilerden müsaade isteyen Boluğur, annesi ile gezmelerine devam ettiler. Merve Boluğur'un maskesiz olması ise dikkatlerden kaçmadı.