Merve Boluğur'dan olay itiraf: Aldattım da aldatıldım da!

Her hareketin magazinin gündeminde. En yanlış anlaşıldığın konu ne? "Siz benimle ilgili istediğinizi düşünebilirsiniz, buna engel olamam. Beni bağlamaz. Benim gülmem, ağlayış şeklim bu! Siz mutlu olun diye, başka türlü anlaşılayım diye ekstra bir şey yapamam."