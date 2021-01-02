Merve Boluğur'dan olay itiraf: Aldattım da aldatıldım da!
Son dönemde attığı her adım ile magazin gündeminde olan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye gündem olacak açıklamalarda bulundu.
Son dönemde attığı her adım ile magazin gündeminde olan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye röportaj verdi. Hakkında merak edilenleri anlatan Boluğur, aldatma itirafıyla magazin gündemine oturdu. İşte Merve Boluğur'un açıklamalar…
Şimdi 33 yaşındasın. Yıllar neleri değiştirdi? "Maddiyat... Madde ağırlıklı gittiğim bir yoldu. Her şeyi dışarıda arıyordum. Baktım, hayatta da sınanmalarımız bitmiyor. Manaya yöneldim. Korkularımın üzerine gittim. Önceliklerim, hayatı yorumlama şeklim değişti. Kendime sınırları koyan meğer benmişim. Bir suçlu yokmuş. Bunları anlamak da aslında yaşla alakalı değil. Önemli olan edindiğin bilgileri uygulamaya koymak."
Her hareketin magazinin gündeminde. En yanlış anlaşıldığın konu ne? "Siz benimle ilgili istediğinizi düşünebilirsiniz, buna engel olamam. Beni bağlamaz. Benim gülmem, ağlayış şeklim bu! Siz mutlu olun diye, başka türlü anlaşılayım diye ekstra bir şey yapamam."