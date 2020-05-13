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  3. 13 Mayıs 2020 12:57

Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Oyuncu Merve Boluğur, dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını yeniden paylaştı. Olay yaratan fotoğrafa yeniden gündeme gelen güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Oyuncu Merve Boluğur, dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını yeniden paylaştı. Olay yaratan fotoğrafa yeniden gündeme gelen güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Uzun süredir setlerden uzak kalan ve son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettiren güzel oyuncu son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

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Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU Karantina döneminde üniversite sınavlarına hazırlanan ve Oxford Üniversitesi'ni takibe alan Merve Boluğur'un 40 parçalık puzzle sevinci sosyal medyada gündem oldu.

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Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Güzel oyuncu Merve Boluğur 40 parçalık puzzle yapmasını tiye alan takipçilerine cevap verdi.

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