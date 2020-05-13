Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!
Oyuncu Merve Boluğur, dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını yeniden paylaştı. Olay yaratan fotoğrafa yeniden gündeme gelen güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
Oyuncu Merve Boluğur, dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını yeniden paylaştı. Olay yaratan fotoğrafa yeniden gündeme gelen güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
Uzun süredir setlerden uzak kalan ve son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettiren güzel oyuncu son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU Karantina döneminde üniversite sınavlarına hazırlanan ve Oxford Üniversitesi'ni takibe alan Merve Boluğur'un 40 parçalık puzzle sevinci sosyal medyada gündem oldu.