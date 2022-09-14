Merve Boluğur sevgilisiyle sokakta kavga etti: ''Yeter artık kes sesini''
Oyuncu Merve Boluğur ile evlilik hazırlığı yaptığı DJ sevgilisi Mert Aydın sokak ortasında tartıştı. O anlar objektiflere yansıdı.
DJ sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Aydın ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
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Boluğur'un telefonuna gelen bir mesaj nedeniyle çift arasında gerginlik yaşandı.
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Tartışmanın dozunun arttığı anlarda sinirlerine hakim olamayan oyuncunun, evlilik planları yaptığı Aydın'a "Yeter artık kes sesini!" diyerek bağırdığı duyuldu.
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Oyuncu, sevgilisine “O benim arkadaşım” açıklaması yaparken gazetecileri fark etti ve “Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu, o yüzden buradayız” açıklamasını yaptı. Çift, “Düğününüz nasıl olacak?” sorularına ise yanıt vermedi.
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