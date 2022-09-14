Merve Boluğur sevgilisiyle sokakta kavga etti: ''Yeter artık kes sesini''

Oyuncu, sevgilisine “O benim arkadaşım” açıklaması yaparken gazetecileri fark etti ve “Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu, o yüzden buradayız” açıklamasını yaptı. Çift, “Düğününüz nasıl olacak?” sorularına ise yanıt vermedi.