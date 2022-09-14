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  4. Merve Boluğur sevgilisiyle sokakta kavga etti: ''Yeter artık kes sesini''

Merve Boluğur sevgilisiyle sokakta kavga etti: ''Yeter artık kes sesini''

Oyuncu Merve Boluğur ile evlilik hazırlığı yaptığı DJ sevgilisi Mert Aydın sokak ortasında tartıştı. O anlar objektiflere yansıdı.

Merve Boluğur sevgilisiyle sokakta kavga etti: ''Yeter artık kes sesini'' - Resim: 1

DJ sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Aydın ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 

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Merve Boluğur sevgilisiyle sokakta kavga etti: ''Yeter artık kes sesini'' - Resim: 2

Boluğur'un telefonuna gelen bir mesaj nedeniyle çift arasında gerginlik yaşandı. 

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Merve Boluğur sevgilisiyle sokakta kavga etti: ''Yeter artık kes sesini'' - Resim: 3

Tartışmanın dozunun arttığı anlarda sinirlerine hakim olamayan oyuncunun, evlilik planları yaptığı Aydın'a "Yeter artık kes sesini!" diyerek bağırdığı duyuldu.

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Merve Boluğur sevgilisiyle sokakta kavga etti: ''Yeter artık kes sesini'' - Resim: 4

 Oyuncu, sevgilisine “O benim arkadaşım” açıklaması yaparken gazetecileri fark etti ve “Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu, o yüzden buradayız” açıklamasını yaptı. Çift, “Düğününüz nasıl olacak?” sorularına ise yanıt vermedi.

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