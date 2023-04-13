Merve Boluğur sütyen yerine göğüs bandı kullanınca olanlar oldu!

Sütyen yerine göğüs bandı kullandı

Önceki gün bir davete katılan Merve Boluğur son olarak siyah transparan tercihiyle dikkat çekti. Sütyen yerine göğüs bandı kullanan oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Göğüs bandının çok belirgin olmasına isyan eden kadın hayranları oyuncunun paylaşımına "Meme uçları belli olmasın diye meme ucu bandı kullanmış ama daha kötü durmuş", "Transparan büstiyer böyle mi giydirilir?", "Hiç estetik durmuyor", "Resmen kıyafetin azizliğine uğramış", "Neden kendini hep bile bile yakıyon sen?" gibi yorumlarında bulundu.