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  3. 16 Mayıs 2020 12:11

Merve Boluğur: Tablo gibiyim!

Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Merve Boluğur: Tablo gibiyim!

Geçtiğimiz günlerde komedyen Şahan Gökbakar ile 'puzzle' polemiği yaşayan Merve Boluğur, merak edilenlerini anlattı.

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Merve Boluğur: Tablo gibiyim!

Boluğur, Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı.

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Merve Boluğur: Tablo gibiyim!

"YKS ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR" SORUSUNA İDDİALI CEVAP Takipçilerinin "Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusuna "Merhamet ve tutku" cevabını veren Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri de "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı. Karantinayı üniversite sınavlarına hazırlanmak için ders çalışarak geçiren oyuncu, bir takipçisinin "YKS çalışmaları nasıl gidiyor?" sorusunu "Hepinizi elerim" şeklinde yanıtladı.

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Merve Boluğur: Tablo gibiyim!

"ERKEKTE EN ÖNEMLİ ŞEY MERHAMET VE TUTKU""Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusunu "Merhamet ve tutku" şeklinde yanıtlayan oyuncu, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı.

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