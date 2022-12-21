Merve Boluğur ve Mert Aydın'la ilgili Survivor iddiasına bomba yorum

Survivor 2023 kadrosu bir bir açıklanmaya devam ederken son olarak katılacak isimlerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve kısa süre evli kaldığı eski eşi Mert Aydın’ın Survivor kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Bu iddiayı Beyaz TV ekranlarında yayınlanan programda dile getiren Söylemezsem Olmaz ekibi bomba yorumlar yaptı. Seren Serengil, Boluğur için “Herkesle kavga eder, iyi olabilir” şeklinde konuştu. İşte o iddia ve yapılan değerlendirmeler…